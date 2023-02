https://it.sputniknews.com/20230210/la-polonia-vuole-avviare-una-compera-di-armamenti-per-kiev-in-seno-allue-16982360.html

La Polonia vuole avviare una compera di armamenti per Kiev in seno all'UE

"A tarda notte abbiamo discusso della fornitura di munizioni di cui l'Ucraina ha davvero bisogno ora. Gli acquisti generali, gli ordini generali sarebbero nell'interesse di tutti i paesi dell'UE, della NATO e dell'Ucraina", ha detto Morawiecki, riconoscendo che la proposta polacca "non è stata accolta con una reazione positiva da parte di alcuni paesi".Secondo il primo ministro polacco, questo argomento tornerà presto al tavolo delle trattative.La Federazione Russa aveva precedentemente inviato una nota a tutti i paesi, compresi gli Stati Uniti, a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina.L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo.

