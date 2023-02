La Cina chiede spiegazioni agli Stati Uniti dopo l'articolo di Hersh su Nord Stream

https://it.sputniknews.com/20230210/la-cina-chiede-spiegazioni-agli-stati-uniti-dopo-larticolo-di-hersh-su-nord-stream-16980194.html

Ministero degli Esteri cinese: se l'inchiesta giornalistica di Hersh è vera, gli Stati Uniti dovranno dare spiegazioni. 10.02.2023, Sputnik Italia

"Gli Stati Uniti dovranno dare spiegazioni alla comunità mondiale se l'indagine del giornalista Seymour Hersh su (gli incidenti al, n.d.r.) Nord Stream risulterà vera", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, in un briefing.Secondo la stessa, le esplosioni al Nord Stream hanno avuto un grave impatto negativo sul mercato globale dell'energia e sull'ambiente globale.Mao Ning ha sottolineato che Washington dovrà essere ritenuta responsabile delle sue azioni inaccettabili se le conclusioni di Hersh dovessero essere confermate.Martedì, il giornalista americano vincitore del premio Pulitzer Seymour Hersh ha pubblicato un articolo sulla sua indagine sulle esplosioni sulla rete del gas. La sua pubblicazione afferma che l'attacco terroristico a Nord Streams è stato organizzato dagli Stati Uniti con l'aiuto degli alleati della NATO.Stando a Hersh, in estate, durante le esercitazioni congiunte con la NATO "Baltops22", i sommozzatori americani hanno piazzato gli esplosivi che i norvegesi hanno in seguito attivato, tre mesi dopo.Il POTUS Joe Biden ha deciso di sabotare i gasdotti del Nord Stream dopo più di nove mesi di discussioni segrete con la squadra di sicurezza nazionale, ha riferito Hersh.Gli attacchi al Nord Stream e Nord Stream 2 si sono verificati il 26 settembre, quando una perdita di gas è stata riscontrata contemporaneamente in quattro punti dei gasdotti di esportazione russi posati sul fondo del Mar Baltico.Svezia, Danimarca e Germania stanno conducendo indagini, ma non hanno ancora portato ad alcun risultato concreto. Il Cremlino ha definito l'incidente un atto di terrorismo internazionale.

