Dall'inizio dell'operazione speciale russa, gli Stati Uniti e gli alleati della NATO hanno sostenuto il regime di Kiev con forniture di armi. 10.02.2023, Sputnik Italia

Un totale di 11 membri del Congresso, tra cui uno dei suoi autori, il membro repubblicano della Camera dei Rappresentanti Matt Getz, ha firmato il documento intitolato "Risoluzione sulla stanchezza della questione Ucraina". Tra le altre cose, la bozza chiede alle autorità di interrompere il sostegno militare e finanziario all'Ucraina: ricapitolando l’intero elenco di tutti i pacchetti di aiuti dall'inizio di quest'anno. La risoluzione cita anche le dichiarazioni di funzionari del Pentagono che hanno sottolineato come queste consegne abbiano portato a un "significativo impoverimento" degli stessi arsenali statunitensi, indebolendone le capacità militari. Inoltre, il documento rileva che gli Stati Uniti, aiutando l'Ucraina, stanno "involontariamente" contribuendo a un aumento delle vittime civili. Dall'inizio dell'operazione speciale russa, gli Stati Uniti e gli alleati della NATO hanno sostenuto il regime di Kiev con forniture di armi. La scorsa settimana Washington ha annunciato un ennesimno pacchetto di aiuti militari da 2,2 miliardi di dollari. Include attrezzature per la difesa aerea, missili HIMARS a lungo raggio e missili GLSDB a lungo raggio. Mosca, da parte sua, ha ripetutamente affermato che il trasferimento di armi occidentali non fa che prolungare il conflitto e che il trasporto di armi diventa un obiettivo legittimo per l'esercito russo. Come ha sottolineato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, "non solo fornendo armi, ma anche addestrando personale" nel Regno Unito, in Germania, in Italia e in altri paesi.

