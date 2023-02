https://it.sputniknews.com/20230210/germania-non-si-parla-di-consegne-di-caccia-a-kiev-16980834.html

Germania: non si parla di consegne di caccia a Kiev

Le consegne di caccia a Kiev non sono all'ordine del giorno in Germania, ha riferito ai giornalisti il rappresentante del ministero della Difesa del Paese. 10.02.2023, Sputnik Italia

germania

caccia

"Al momento le consegne (di caccia) per noi non sono un tema di discussione", ha detto Arne Collatz, rappresentante del ministero della Difesa tedesco, rispondendo alla domanda se il ministero stia controllando la disponibilità di aerei da combattimento che potrebbero essere inviati in Ucraina, se tale decisione fosse presa.Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, rispondendo alle domande dei deputati del Bundestag a gennaio, ha affermato che la Germania non fornirà aerei da combattimento e non invierà soldati in Ucraina "né ora né in futuro". Inoltre, secondo lui, non verrà introdotta una no-fly zone sull'Ucraina "in nessun caso".La Russia ha già inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina.L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo.

germania

