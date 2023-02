https://it.sputniknews.com/20230210/accordi-sul-grano-dalla-russia-non-un-solo-chicco-a-causa-del-boicottaggio-occidentale-16978923.html

Accordi sul grano: "Dalla Russia non un solo chicco a causa del boicottaggio occidentale"

Il rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya parla in un'intervista a Sputnik della situazione circa l'accordo sui prodotti agricoli di Istanbul."La portata dell'attuazione di quest'ultimo parla da sé", rincara la dose Nebenzya.Il rappresentante prosegue nell'intervista a Sputnik elencando la situazione attuale alla luce delle consegne ai vari Paesi, elenco da cui si evince come "da azione umanitaria si sia passati a quella puramente commerciale", parafrasando, come si evince dalle sue stesse parole, riportate in calce:"Al 6 febbraio, oltre 20 milioni di tonnellate di prodotti alimentari sono stati esportati liberamente da tre porti del Mar Nero: Odessa, Chernomorsk, Yuzhny. Il corridoio umanitario marino, in gran parte grazie ai nostri esperti nelle squadre di monitoraggio, funziona correttamente.Tuttavia, l'iniziativa di esportare grano dall'Ucraina si è trasformata da umanitaria in puramente commerciale. Giudicate voi stessi. La vera geografia dei destinatari di cibo ucraini è la seguente:Solo 551.527 tonnellate (3%) sono state inviate a Paesi in via di sviluppo (Somalia, Etiopia, Yemen, Sudan, Afghanistan e Gibuti), di cui 396.169 tonnellate (pari al 2%) trasportate su navi noleggiate dal Programma alimentare mondiale (World Food Programm). È interessante notare che la quota di questi Stati nelle statistiche complessive è in calo: nei primi 120 giorni dell'iniziativa era quasi del 4%, ora è del 3%".Tuttavia, prosegue il rappresentante, le sanzioni unilaterali illegali imposte alla Russia dall'Occidente su scala senza precedenti impediscono che tale richiesta si materializzi. Dal momento che i regimi di sanzioni occidentali hanno forza legale per gli operatori di questi Paesi e sono un serio strumento punitivo per coloro che cercano di aggirarli, tutte queste pseudo-esenzioni e licenze generali sono una farsa, in nessun modo garantiscono la libertà di azione nella sfera imprenditoriale.Allo stesso tempo, ci viene detto che le sanzioni non si applicano a cibo e fertilizzanti.Kiev sta sabotando il lancio del condotto dell'ammoniaca Togliatti-Odessa, ponendo condizioni al di fuori del quadro degli accordi di Istanbul."Ora, potete farvi una domanda retorica: qual è il valore per la Russia di questo accordo sul Mar Nero"?, conclude il Rappresentante.

