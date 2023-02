https://it.sputniknews.com/20230209/zelensky-ammette-di-non-aver-rispettato-gli-accordi-di-minsk-16977370.html

Zelensky ammette di non aver rispettato gli accordi di Minsk

Zelensky ammette di non aver rispettato gli accordi di Minsk

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha ammesso che non avrebbe rispettato gli accordi di Minsk. Lo ha affermato in intervista rilasciata a Spiegel:"Per quanto riguarda Minsk nel suo complesso, l'ho detto (all'epoca, n.d.r.) a Emmanuel Macron e Angela Merkel: non saremo in grado di attuarlo in questo modo", ha dichiarato nell'intervista il presidente ucraino.Secondo lui, ha detto la stessa cosa al presidente della Russia Vladimir Putin al primo e ultimo incontro con lui nel formato "Normandia", nel 2019.Zelensky ha anche aggiunto che le autorità di Kiev hanno usato gli accordi di Minsk solo per lo scambio di prigionieri di guerra.Alla fine dello scorso anno, l'ex cancelliere tedesco Angela Merkel ha affermato che "l'accordo di Minsk del 2014 è stato un tentativo di dare all'Ucraina il tempo" di diventare più forte.In seguito l'ex-presidente francese François Hollande ha sostenuto la dichiarazione del politico tedesco, osservando che la "situazione geopolitica in quel momento non era a favore dell'Ucraina", e l'Occidente aveva bisogno di una tregua.Allo stesso tempo, all'inizio di febbraio 2022, Macron, dopo i colloqui con Zelensky a Kiev, ha affermato che il presidente dell'Ucraina aveva confermato il desiderio di soddisfare gli accordi di Minsk.Vladimir Putin in seguito ha definito la dichiarazione della Merkel come "inaspettata e deludente", sottolineando di aver sempre proceduto ritenendo che le autorità tedesche si comportassero sinceramente con Mosca.Il presidente russo ha ripetutamente sottolineato che la Russia non ha mai rifiutato negoziati costruttivi con l'Ucraina, ma che sono state al contrario le autorità di Kiev, a vietarsi una tale possibilità, cosa che sembra essere alquanto insolita.Gli accordi di Minsk sulla risoluzione della situazione nell'Ucraina orientale sono stati firmati nel 2015. Prevedevano un cessate il fuoco, il ritiro delle armi pesanti dalla linea di contatto, nonché una riforma costituzionale, i cui elementi chiave dovevano essere il decentramento e l'adozione di una legge sullo status speciale di alcune aree delle regioni di Donetsk e del Lugansk.Cionnonostante Kiev non ha mai rispettato gli accordi di Minsk.

