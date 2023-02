https://it.sputniknews.com/20230209/leuropa-esce-assolutamente-perdente-dalla-crisi-ucraina-dicono-da-budapest-16974172.html

L'Europa esce assolutamente perdente dalla crisi ucraina, dicono da Budapest

L'Europa esce assolutamente perdente dalla crisi ucraina, dicono da Budapest

Il Ministro della Presidenza del Consiglio dei Ministri ungherese, Gergely Gulyás: L'Europa è il perdente assoluto della crisi ucraina. 09.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-09T14:35+0100

2023-02-09T14:35+0100

2023-02-09T14:36+0100

ucraina

kiev

mondo

sicurezza

budapest

ungheria

dichiarazioni

europa

usa

prezzi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/724/73/7247370_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7c3c612fafd7ab2a246923fe0fc39ce1.jpg

"L'Europa perde assolutamente dalla crisi in Ucraina, poiché è costretta a pagare più del dovuto per i vettori energetici, 10 volte rispetto agli Stati Uniti", ha dichiarato il Il Ministro della Presidenza del Consiglio dei Ministri ungherese, Gergely Gulyás.In precedenza il Ministro presidente dell'Ungheria Viktor Orban ha dichiarato che l'Europa sta perdendo, abbandonando l'energia russa a favore degli americani, perché è costretta a pagare più del dovuto, anche di 5-10 volte.Secondo lui, l'Europa dovrebbe fare domande agli "amici americani" su chi vince in questa situazione.Il portavoce dell'Assemblea di Stato dell'Ungheria László Kover In precedenza ha affermato che "l'Unione europea può già essere definita un perdente nella crisi ucraina, poiché agisce in contrasto con i propri interessi economici".Il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjártó in precedenza ha detto che il beneficiario della recessione in Europa sono gli Stati Uniti.

https://it.sputniknews.com/20230207/totalenergiges-sospende-le-forniture-di-carburante-in-francia-a-causa-di-scioperi-16967623.html

ucraina

kiev

budapest

ungheria

europa

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, kiev, mondo, sicurezza, budapest, ungheria, dichiarazioni, europa, usa, prezzi, energia, industria