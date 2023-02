https://it.sputniknews.com/20230209/la-russia-non-ha-avuto-accesso-alle-indagini-su-esplosioni-gasdotti-del-nord-stream-16973237.html

Portavoce del Cremlino Dimtry Peskov: la Russia non ha avuto accesso all'inchiesta sugli incidenti ai gasdotti Nord Stream. 09.02.2023, Sputnik Italia

"La Russia ha fatto vigorosi tentativi di partecipare alle indagini sulle esplosioni al Nord Stream, ma non ha avuto accesso al caso, i servizi speciali stanno lavorando", ha detto Dmitry Peskov, portavoce del leader russo.Risponde così sul tema il portavoce del Cremlino Dimitry Peskov, rispondendo alla domanda "se la Russia prevede di fare appello agli Stati Uniti dopo la recente pubblicazione del giornalista americano Seymour Hersh a proposito del sabotaggio ai gasdotti Nord Stream":Il giornalista americano vincitore del premio Pulitzer Seymour Hersh ha precedentemente confermato a Sputnik la paternità di un articolo sulle esplosioni del primo e secondo gasdotto del Nord Stream.Nella pubblicazione di Hersh, si dice che i sommozzatori americani durante l'esercitazione NATO Baltops, nell'estate del 2022, hanno installato esplosivi sotto le condotte del Nord Stream, che sono stati attivati dai norvegesi tre mesi dopo.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso di sabotare il Nord Stream dopo più di nove mesi di discussioni segrete con la squadra di sicurezza nazionale, ha riferito Hersh.Più tardi, il Pentagono ha detto che gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con l'indebolimento dei gasdotti russi Nord Stream dello scorso anno.Gli attacchi terroristici si sono verificati il 26 settembre 2022 contemporaneamente su due gasdotti russi per l'esportazione in Europa - Nord Stream e Nord Stream 2. Germania, Danimarca e Svezia non hanno escluso sabotaggi mirati.L'operatore Nord Stream AG ha riferito che gli incidenti sui gasdotti sono senza precedenti ed è impossibile stimare i tempi delle riparazioni.

