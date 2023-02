https://it.sputniknews.com/20230209/la-nato-viene-usata-come-strumento-strategico-degli-stati-uniti-contro-la-cina-afferma-esperto-16972980.html

La NATO viene usata come strumento strategico degli Stati Uniti contro la Cina, afferma esperto

"Quello che accade oggi in Europa potrebbe accadere domani in Asia", ha dichiarato ieri il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg. 09.02.2023, Sputnik Italia

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato ieri di vedere i presupposti per un conflitto in stile ucraino in Asia, accusando la Cina di militarizzazione e di riavvicinamento alla Russia. La NATO viene sempre più utilizzata dall'America per raggiungere i propri scopi. La Cina, nel frattempo, si oppone fermamente a provocare qualsiasi conflitto nella regione Asia-Pacifico. Tuttavia, molto dipenderà dalle decisioni che prenderà la NATO. Secondo Jens Stoltenberg, Pechino starebbe seguendo da vicino la situazione in Ucraina e starebbe imparando lezioni che potrebbero influenzare le sue decisioni future. "Quello che accade oggi in Europa potrebbe accadere domani in Asia", ha dichiarato Stoltenberg in una conferenza stampa congiunta con il Segretario di Stato americano Anthony Blinken. Gong Hongle, professore associato presso l'Istituto di Relazioni Internazionali dell'Università di Nanjing, ha dichiarato a Sputnik che la NATO viene sempre più utilizzata come strumento strategico dall'America, assecondando in pieno la retorica americana:La portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning, rispondendo alla richiesta di Sputnik di commentare la dichiarazione di Stoltenberg, ha affermato che è giunto il momento per la NATO di abbandonare la sua mentalità da Guerra Fredda e le vuote accuse nei confronti di altri Paesi:

