ISW: l'esercito russo ha preso l'iniziativa in Ucraina

09.02.2023

Le forze armate russe hanno preso l'iniziativa durante i combattimenti in Ucraina, scrive ISW, Istituto americano per lo studio della guerra.Nelle ultime 24 ore il comandante delle forze speciali "Akhmat" Apty Alaudinov ha detto che l'esercito ucraino sta preparando una seconda linea di difesa nella LPR prima di una possibile ritirata.Secondo lui, Kiev sta trasferendo nuove riserve, anche dalle direzioni di Kharkov e Kherson, ma, nel cercare di mantenere le sue posizioni, subisce pesanti perdite.Negli ultimi mesi, feroci combattimenti sono in corso nell'area di Kremennaya e Svatovo nella LPR.L'esercito ucraino bombarda regolarmente queste città e cerca di sfondare le difese russe, ma tutti i suoi attacchi vengono fermati.

