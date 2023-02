https://it.sputniknews.com/20230209/il-regno-unito-sara-in-grado-di-consegnare-allucraina-solo-caccia-inadatti-al-combattimento-16973107.html

Il Regno Unito sarà in grado di consegnare all'Ucraina solo caccia inadatti al combattimento

Potrebbero essere necessari fino a otto o addirittura dieci anni per addestrare un pilota reclutato, dice analista. 09.02.2023, Sputnik Italia

Il premier Rishi Sunak afferma di "non escludere nulla" quando si tratta di inviare jet da combattimento in Ucraina, ma il Regno Unito stesso ha bisogno di questi aerei, scrive l'analista Deborah Haynes per Sky News, per cui, egli sostiene, comunque verrebbero dati a Kiev solo mezzi di seconda scelta. Tutto ciò rende vane le voci secondo cui Londra fornirebbe a Kiev potenti jet da combattimento, suscitando potenzialmente false speranze per Kiev, si legge nell'articolo. Inoltre, potrebbero essere necessari fino a otto o addirittura dieci anni per addestrare un pilota reclutato, eppure nessuno sembra averlo detto a Rishi Sunak, conclude l'analista. Alcuni membri dell'amministrazione statunitense stanno facendo pressioni per il trasferimento di jet da combattimento F-16 all'esercito ucraino. Nel frattempo, il Presidente Joe Biden ha escluso questa possibilità. Il presidente francese Emmanuel Macron, al contrario, ha permesso la consegna dell'attrezzatura.

