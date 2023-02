https://it.sputniknews.com/20230209/il-cancelliere-austriaco-chiede-la-costruzione-di-muri-lungo-la-frontiera-esterna-dellue-16973731.html

Il cancelliere austriaco chiede la costruzione di muri lungo la frontiera esterna dell'UE

La proposta del cancelliere austriaco è di costruire muri con i fondi europei per bloccare gi incessanti flussi migratori diretti all'area dell'Unione. 09.02.2023, Sputnik Italia

"Dovrebbero essere eretti muri e barriere lungo il confine esterno dell'Unione europea per combattere l'immigrazione illegale", ha dichiarato mercoledì il cancelliere austriaco Karl Nehammer a un giornale tedesco.Il cancelliere ha sottolineato che la protezione delle frontiere dell'UE è una necessità, e se l'Europa non fosse in grado di farlo, "allora lo spazio Schengen diventerebbe assurdo".Nehammer ha inoltre esortato a porre fine ai flussi migratori attraverso Paesi terzi verso l'UE.Lo stesso ha affermato che i finanziamenti dell'UE sono necessari per la costruzione di muri e recinzioni alle frontiere esterne del blocco.All'inizio della giornata, un quotidiano tedesco ha riferito che Nehammer ha promesso di bloccare una risoluzione finale del vertice UE se non verranno inclusi nel documento "passi concreti per frenare l'immigrazione illegale".Nehammer ha definito il sistema di asilo dell'UE 'broken', citando un'ondata di richieste di asilo da parte di migranti che sono entrati illegalmente nel blocco delle 27 nazioni.Circa tre quarti delle 100.000 persone che hanno chiesto asilo in Austria lo scorso anno non erano state registrate in nessun altro stato membro dell'UE o di Schengen, ha sottolineato infine il cancelliere.Otto nazioni dell'UE – Austria, Danimarca, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta e Slovacchia – hanno chiesto lunedì che l'esecutivo dell'UE e l'agenzia per la protezione delle frontiere di Frontex agiscano "più duramente sulla migrazione illegale, aumentino i respingimenti e utilizzino i visti come leva contro i Paesi di origine riluttanti".

