https://it.sputniknews.com/20230209/il-bilancio-del-terremoto-in-turchia-sale-a-12873-morti-e-62937-feriti-16972881.html

Il bilancio del terremoto in Turchia sale a 12.873 morti e 62.937 feriti

Il bilancio del terremoto in Turchia sale a 12.873 morti e 62.937 feriti

Il 6 febbraio, il sud-est della Turchia e il nord della Siria sono stati scossi da un potente terremoto di 7,8 gradi della scala Richter. 09.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-09T07:59+0100

2023-02-09T07:59+0100

2023-02-09T07:59+0100

turchia

terremoto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/09/16972862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8afe94784c8fc6e25f2b8674effc24b.jpg

Il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia è salito a 12.873, con 62.937 feriti, ha dichiarato l'Autorità turca per la gestione delle emergenze (AFAD). Due potenti terremoti hanno colpito la Turchia lunedì. Distruzioni dopo queste scosse sono state registrate anche in diverse regioni della Siria. Erdogan ha dichiarato sette giorni di lutto nazionale e ha imposto uno stato di emergenza di tre mesi in 10 province colpite dal disastro.

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, terremoto