Germania, dal Bundestag critiche al governo per allineamento con Usa su esplosioni al Nord Stream

Germania, dal Bundestag critiche al governo per allineamento con Usa su esplosioni al Nord Stream

Sahra Wagenknecht, membro del Bundestag tedesco ed ex co-Presidente del Partito della Sinistra, questo giovedì ha criticato il governo tedesco per "aver... 09.02.2023, Sputnik Italia

Mercoledì, il giornalista investigativo Seymour Hersh pubblicato un articolo ove sostiene che durante le esercitazioni "NATO Baltops" dell'estate del 2022 i sommozzatori della Marina degli Stati Uniti abbiano piazzato esplosivi per distruggere gli oleodotti Nord Stream, che la Norvegia ha attivato tre mesi dopo.Secondo il rapporto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso di sabotare i gasdotti dopo più di nove mesi di discussioni segrete con la squadra di sicurezza nazionale, sebben un portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti abbia detto a Sputnik che "gli Stati Uniti non sono stati coinvolti nell'esplosione dei gasdotti".Le esplosioni sono avvenute il 26 settembre 2022 in tre dei quattro rami delle condotte sottomarine Nord Stream 1 e 2.Gli incidenti hanno interrotto le consegne di gas alla Germania in vista della stagione fredda, provocando un aumento dei prezzi e una corsa alle fonti alternative nell'Unione europea.Germania, Danimarca e Svezia hanno avviato indagini separate sul sospetto sabotaggio, con i media tedeschi che hanno riportato problemi di fiducia tra le tre nazioni dell'UE.L'ufficio del Procuratore capo russo ha dichiarato di aver aperto un'inchiesta su un possibile caso di terrorismo internazionale.

