Putin tiene una riunione sulle questioni afghane

Vladimir Putin ha tenuto oggi un incontro con i segretari dei consigli di sicurezza sulle questioni afghane. 08.02.2023, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto oggi un incontro al Cremlino con i segretari dei consigli di sicurezza di svariati Paesi appartenenti al CSI (ma non solo, n.d.r.) sulle questioni afghane.In precedenza si è tenuto a Mosca il quinto incontro multilaterale dei segretari dei consigli di sicurezza sul problema afghano.All'evento hanno partecipato alti rappresentanti responsabili delle questioni di sicurezza provenienti da India, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.La Russia era rappresentata da Nikolay Patrushev, Segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa.I partecipanti al quinto incontro multilaterale hanno discusso questioni di sicurezza internazionale ponendo l'accento sulla risoluzione della situazione in Afghanistan.In particolare, Patrushev ha affermato che le autorità afghane stanno ora subendo le conseguenze del caos lasciato dagli Stati Uniti e la situazione nel Paese si sta rapidamente degradando.Allo stesso tempo, Mosca "è a conoscenza dei piani per attuare importanti progetti economici che potrebbero stabilizzare la situazione nell'economia afgana, ha sottolineato Putin:Il presidente russo ha sottolineato che sono circa 4 milioni i bisognosi di assistenza umanitaria urgente nel Paese, secondo le varie stime."La situazione nel Paese non sta migliorando, lo si vede. La situazione umanitaria sta peggiorando. Milioni di persone, secondo i nostri dati circa 4 milioni, hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente", ha detto Putin.Putin nell'incontro ha esortato a "non dimenticarsi della difficile situazione in Afghanistan", nonostante le numerose tensioni, parafrasando, sulla scena mondiale."Per noi è sempre stato importante, e oggi è doppiamente importante, perché non vogliamo che sorgano più punti di tensione vicino ai nostri confini meridionali", ha concluso Putin.

