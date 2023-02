https://it.sputniknews.com/20230208/premio-pulitzer-i-sommozzatori-statunitensi-hanno-minato-il-nord-stream-16971186.html

Premio Pulitzer: i sommozzatori statunitensi hanno minato il Nord Stream

Premio Pulitzer: i sommozzatori statunitensi hanno minato il Nord Stream

Dure accuse in direzione di Biden mosse da parte del giornalista investigativo statunitense Seymour Hersh: dopo nove mesi di discussioni con la sicurezza, ha...

2023-02-08T15:23+0100

2023-02-08T15:23+0100

2023-02-08T15:23+0100

Il giornalista statunitense investigativo Seymour Hersh ha affermato in un articolo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden "ha deciso di sabotare il Nord Stream dopo più di nove mesi di discussioni segrete con la squadra di sicurezza nazionale".Il giornalista ha in seguito confermato l'autenticità del suo articolo a Sputnik.Secondo Hersh, durante le discussioni a Washington sul sabotaggio del Nord Stream, la questione principale era come non lasciare prove.I sommozzatori della Marina degli Stati Uniti hanno piazzato esplosivi sotto i gasdotti del Nord Stream la scorsa estate, che i norvegesi hanno attivato tre mesi dopo, ha spiegato Hersh.Seymour Hersh ha anche scritto che la Casa Bianca e la CIA hanno definito "una bugia e una finzione i rapporti sul coinvolgimento di Washington nel sabotaggio sui gasdotti del Nord Stream".Alla richiesta di un commento, Adrienne Watson, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato in una e-mail:"Questa è una menzogna e una completa invenzione".Lo stesso Tammy Thorpe, portavoce della Central Intelligence Agency, ha scritto allo stesso modo:"Questa affermazione è totalmente e completamente falsa, " ha scritto sul suo sito web, come riferisce lo stesso Hersh.Lo stesso ha poi sottolineato che il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan ha coordinato i preparativi per il sabotaggio al Nord Stream:Seymour Hersh, che ha pubblicato l'inchiesta sul sabotaggio al Nord Stream, è uno dei giornalisti americani più famosi.Nel 1969 pubblicò un'importante inchiesta sul massacro militare statunitense di Son My in Vietnam, per il quale ricevette l'ambito Premio Pulitzer.Negli anni '70, Hersh ha poi scritto molto sullo scandalo Watergate, mentre nel 2004 ha scritto sugli abusi sui prigionieri nella prigione di Abu Ghraib.

