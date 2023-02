https://it.sputniknews.com/20230208/loppositore-ucraino-medvedchuk-spiega-quale-errore-lunione-europea-sta-facendo-16968783.html

L'oppositore ucraino Medvedchuk spiega quale errore l'Unione Europea sta facendo

L'oppositore ucraino Medvedchuk spiega quale errore l'Unione Europea sta facendo

L'UE sta ripetendo l'errore dell'URSS, quando meno repubbliche alimentavano di più, ha scritto in un articolo per Sputnik l'oppositore ucraino Viktor... 08.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-08T08:05+0100

2023-02-08T08:05+0100

2023-02-08T08:46+0100

la situazione in ucraina

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/1a/16921662_0:0:2031:1142_1920x0_80_0_0_fbd56e0db3555743df082259da43d89a.jpg

"Il sogno europeo per i nuovi Paesi aderenti era il sogno di ottenere un donatore economico, non il desiderio di diventare un partner paritario con i principali Paesi europei. L'UE sta ripetendo l'errore dell'Unione Sovietica, quando meno repubbliche alimentavano di più. In questa situazione, i dirigenti delle regioni sovvenzionate si sono trasformati in specialisti nel richiedere denaro dal centro, mentre gli interessi di coloro che riempivano il bilancio comune erano sempre poco considerati", ha detto Medvedchuk.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina