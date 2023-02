https://it.sputniknews.com/20230208/litalia-cancella-tutti-i-concerti-del-pianista-russo-denis-matsuev-16970706.html

L'Italia cancella tutti i concerti del pianista russo Denis Matsuev

La decisione fa seguito alle recenti proteste e alle pressioni dell'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk. 08.02.2023, Sputnik Italia

Possibilità di esibirsi sul palco del Festival internazionale Pianistico negata al pianista russo Denis Matsuev.La decisione presa dopo le forti pressioni da parte dell'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, e da parte di Arts Against Aggression, che ha inviato una richiesta ai sindaci delle città che ospitano il Festival chiedendo di annullare i concerti del pianista russo.Gli attivisti chiedono inoltre la cancellazione di un'esibizione della cantante lirica russa Anna Netrebko prevista il 17 febbraio al Teatro Petrarca di Arezzo.Già in passato si è avuto l'annullamento di date di artisti russe, non senza polemiche, come la volta di un concerto dello stesso Matsuev a Vienna.

