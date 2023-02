https://it.sputniknews.com/20230208/le-eccezioni-ai-limiti-di-prezzo-del-petrolio-dellue-dimostrano-che-il-petrolio-russo-e-richiesto-16970006.html

"Le eccezioni ai limiti di prezzo del petrolio dell'UE dimostrano che il petrolio russo è richiesto"

“Le eccezioni ai limiti di prezzo del petrolio dell'UE dimostrano che il petrolio russo è richiesto”

08.02.2023

Queste eccezioni sono, in realtà, la legalizzazione di schemi di approvvigionamento grigio già in atto in Europa, ha aggiunto il funzionario.Un altro pacchetto di sanzioni contro il petrolio russo è entrato in vigore all'inizio di febbraio, con l'UE che ha concordato un tetto di 100 dollari al barile per il gasolio russo e di 45 dollari al barile per i prodotti meno cari come l'olio combustibile. Il limite di prezzo, tuttavia, non si applica a quei prodotti petroliferi che sono "sostanzialmente trasformati in un Paese terzo", così come se sono stati prodotti in un Paese terzo mescolando petrolio russo e straniero.

