L'adesione dell'Ucraina all'UE aggraverebbe il caos che già abbonda, secondo Medvedchuk

L'Unione Europea non ha voluto accogliere un Paese così grande e in crisi come l'Ucraina, ma non perché sia un Paese povero - l'Ucraina non è priva di risorse naturali o di persone che lavorano sodo, ha osservato il politico. Allo stesso tempo, l'Unione Europea non perderà l'Ucraina come area di influenza, ha detto, aggiungendo che se l'Ucraina cadrà sotto l'influenza di una Russia rinnovata, allora "il mito europeo andrà in frantumi proprio come quello americano". Il prolungato conflitto in Ucraina sta esaurendo l'Unione Europea e avvantaggiando gli Stati Uniti, il che rende "inevitabile" uno scontro di interessi tra Washington e Bruxelles, ha detto Viktor Medvedchuk. Inoltre, la maggior parte del mondo non considera più l'Occidente così attraente dopo che ha dimostrato la sua disponibilità "ad andare contro tutte le sue stesse regole, a gettare la maschera della civiltà solo per trarre vantaggio e tenere il resto del mondo sotto stretto controllo", ha detto il politico. Allo stesso tempo, i leader occidentali hanno già capito il fallimento delle loro aspirazioni, costringendoli a preparare i cittadini a tempi duri, ha aggiunto. Rifiutando la pace con la Russia, il Presidente Volodymyr Zelensky ha gettato gli interessi dell'Ucraina sotto l'autobus nel tentativo di compiacere la NATO, ha aggiunto. Medvedchuk, il cui partito era la più grande forza di opposizione in Ucraina prima di essere bandito l'anno scorso, ha detto che le proteste del 2014 a Kiev hanno mostrato "come richieste pubbliche giuste e innocue possano essere manipolate in un colpo di stato e in sanguinose liquidazioni di oppositori", mentre i manifestanti "sono diventati ostaggio della situazione e sono stati costretti a sostenere i fautori del colpo di Stato". Il politico ucraino ha sostenuto che il colpo di Stato del 2014 era finalizzato a soffocare il progresso in Ucraina e a sacrificare gli interessi del suo popolo per quelli dell'Occidente. "L'Occidente non si preoccupa affatto della cultura o della lingua ucraina. Ha bisogno di combattenti che difendano i suoi interessi e, più specificamente, il monopolio statunitense sulla leadership mondiale... Coloro che dubitano della correttezza dell'egemonia statunitense sono dichiarati eretici, pazzi e vengono puniti", ha detto. Nel 2021, Medvedchuk, sostenitore di lunga data del riavvicinamento dell'Ucraina alla Russia e oppositore dell'adesione del Paese all'UE, è stato accusato di alto tradimento e di sfruttamento illegale delle risorse naturali in Crimea e posto agli arresti domiciliari. Poco dopo il lancio dell'operazione militare speciale della Russia in Ucraina nel febbraio 2022, Medvedchuk è evaso dagli arresti domiciliari, ma è stato presto arrestato dal Servizio di Sicurezza ucraino su ordine di Zelenskyy. A settembre, è stato rilasciato dalla prigionia ucraina a seguito di uno scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev.

