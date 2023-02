https://it.sputniknews.com/20230208/la-russia-chiede-che-roger-waters-possa-partecipare-alla-riunione-del-consiglio-di-sicurezza-onu-16969892.html

La Russia chiede che Roger Waters possa partecipare alla riunione del Consiglio di sicurezza ONU

La riunione sulla situazione in Ucraina che si terrà oggi alle 16:00 ora italiana. 08.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-08T10:27+0100

la situazione in ucraina

onu

roger waters

La Russia ha inviato una richiesta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per includere Roger Waters, nell'elenco dei relatori della riunione sulla situazione in Ucraina che si terrà oggi alle 16:00 ora italiana. Il cofondatore della band rock britannica Pink Floyd, aveva in precedenti esternazioni accusato gli Stati Uniti e la loro leadership di aver provocato la crisi ucraina, sostenendo che gli americani "per la loro mentalità vogliono governare il mondo" e che ciò che sta accadendo in Ucraina non servirebbe altro che al loro desiderio di egemonia e arricchimento.

