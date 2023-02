https://it.sputniknews.com/20230208/biden-ha-deluso-la-nazione-americana-dicono-i-repubblicani-16969674.html

Biden ha deluso la nazione americana, dicono i repubblicani

Biden ha deluso la nazione americana, dicono i repubblicani

La governatrice dell'Arkansas Sarah Huckabee Sanders, a nome del Partito Repubblicano, ha risposto al discorso del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden al...

Biden e i Democratici hanno fallito". Voi lo sapete e loro lo sanno. È tempo di cambiare", ha detto la Sanders in un discorso televisivo nel quale ha sostenuto che Biden, il più anziano Presidente degli Stati Uniti, avrebbe ceduto la guida del Paese a persone che “non sanno nemmeno distinguere una donna". Secondo lei, "la linea di demarcazione in America non corre più tra la destra e la sinistra". "La scelta è tra la normalità e la follia", ha detto. Da parte sua, Steve Scalise, capo della maggioranza repubblicana alla Camera dei Rappresentanti, ha detto che l'economia e la situazione del Paese indicano una contraddizione nelle parole di successo di Biden. Anche il predecessore di Biden, Donald Trump, non è stato escluso, affermando che l'attuale Presidente si sta prendendo il merito dei successi della precedente amministrazione. Durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione, Biden ha affrontato le tensioni con la Cina e il conflitto in Ucraina, e ha chiesto di responsabilizzare i social media e di lavorare per ridurre i prezzi dei farmaci. Ha anche affrontato i temi dell'economia statunitense, del controllo delle armi, dell'aborto e ha esortato il Congresso ad alzare il tetto del debito. Biden ha detto di essere impegnato a lavorare con Pechino, ma che agirà se la Cina minaccerà la sovranità degli Stati Uniti. Il discorso arriva una settimana dopo che la Cina ha fatto volare un pallone di sorveglianza sospetto, che secondo Pechino stava conducendo una ricerca scientifica, sopra gli Stati Uniti continentali. I repubblicani hanno criticato Biden per aver ritardato l'ordine di abbattere il pallone fino a quando non è arrivato sopra l’oceano, domenica.

