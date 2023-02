https://it.sputniknews.com/20230207/totalenergiges-sospende-le-forniture-di-carburante-in-francia-a-causa-di-scioperi-16967623.html

TotalEnergiges sospende le forniture di carburante in Francia a causa di scioperi

Più della metà dei dipendenti della più grande compagnia energetica francese si unirà martedì a uno sciopero nazionale contro la riforma delle pensioni, per... 07.02.2023, Sputnik Italia

"Le consegne di prodotti petroliferi dagli stabilimenti della società in Francia saranno interrotte oggi", ha dichiarato la direzione della società.Secondo i dati dell'azienda, un dipendente su due (56%) parteciperà allo sciopero. Secondo il sindacato Confédération générale du travail (CGT), la protesta sarà sostenuta dal 75% al ​​100% dei lavoratori delle raffinerie e dei depositi di petrolio.Così, secondo il sindacato, l'87% dei lavoratori della più grande raffineria francese in Normandia, che rappresenta il 22% della capacità di raffinazione del petrolio francese, sosterrà lo sciopero. Inoltre, l'80% dei dipendenti della raffineria nel comune di Feysin, il 90% dei dipendenti della raffineria nel comune di Donge e il 75% dei dipendenti della bioraffineria La Mede nel comune di Châteauneuf-lès-Martigues protesterà anche. Alle manifestazioni si unirà anche l'intero staff del deposito di carburante vicino a Dunkerque, nel nord della Francia.La società ha osservato, tuttavia, che non sono previste carenze di carburante nelle stazioni di servizio.

