Shoygu spiega la strategia delle truppe ucraine

Shoygu spiega la strategia delle truppe ucraine

Le truppe ucraine capiscono che non riusciranno a sconfiggere militarmente la Russia, quindi colpiscono obiettivi civili per intimidire la popolazione civile... 07.02.2023

"Rendendosi conto che non sarà possibile sconfiggere la Russia con mezzi militari, la leadership ucraina continua a ricorrere ad azioni criminali per intimidire i cittadini nelle nuove entità costituenti della Russia. Le forze armate dell'Ucraina colpiscono aree residenziali, ospedali, luoghi di aggregazione della popolazione civile e commette atti terroristici contro le strutture statali e sociali", ha detto.Inoltre, secondo Shoygu, la "natura barbara" delle autorità ucraine è evidenziata dalla loro riluttanza a cessare il fuoco per Natale."Le forze armate ucraine durante questo periodo hanno condotto in maniera cinica bombardamenti intensivi dei centri abitati. In totale, il nemico ha fatto sparato cinquecentocinquanta colpi di artiglieria e mortai", ha detto il ministro.

