Pechino: ripresa del turismo cinese aiuterà a ripristinare l'economia globale

"Dopo tre anni, il turismo di gruppo cinese in uscita ha premuto il pulsante di riavvio, che farà rivivere il mercato del turismo globale e darà slancio alla ripresa economica globale in ritardo", ha affermato Mao Ning.Il diplomatico ha osservato che con la ripresa del turismo in uscita, la Cina continuerà ad aumentare il movimento delle persone e rafforzare l'interazione economica con tutti i paesi del mondo, dando più fiducia e forza alla ripresa economica globale.Le autorità cinesi all'inizio del 2020 hanno sospeso l'organizzazione di viaggi di gruppo all'estero per i cittadini del Paese a causa della pandemia di COVID-19, e solo dopo i recenti allentamenti della politica anti-COVID, che per tre anni è rimasta una delle più rigorose nel mondo, le restrizioni sui viaggi cinesi all'estero sono state rimosse. Dall'8 gennaio la Cina ha completamente annullato la quarantena e i test PCR per le persone provenienti dall'estero e ha ripreso ad accettare le domande dei cittadini cinesi per l'ottenimento di passaporti per viaggiare in altri Paesi a scopo turistico.

