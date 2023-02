Nuovo terremoto di magnitudo 5,3 colpisce la Turchia, il bilancio delle vittime sale a 3.381

https://it.sputniknews.com/20230207/nuovo-terremoto-di-magnitudo-53-colpisce-la-turchia-il-bilancio-delle-vittime-sale-a-3381-16967036.html

Lunedì, un terremoto di magnitudo 7,7 della scala Richter ha colpito la Turchia sudorientale e la Siria settentrionale. Un altro terremoto di magnitudo 7,6 si...

Il bilancio delle vittime del terremoto di lunedì in Turchia è salito a 3.381, con 15.834 feriti, ha riferito martedì l'Autorità turca per la gestione dei disastri e delle emergenze (AFAD).L'Unione europea ha inviato soccorritori in Turchia, rispondendo alla sua richiesta di attivare il meccanismo di protezione civile dell'UE. La Russia ha anche inviato squadre per assistere la Turchia e ha incaricato le sue truppe di aiutare anche le autorità siriane. Un certo numero di altri paesi ha anche espresso il proprio desiderio di fornire assistenza se necessario.Lunedì, la Siria ha fatto appello al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres affinché mobiliti tutte le risorse disponibili per aiutare il paese colpito dalla guerra ad affrontare la catastrofe mortale.Secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità siriano, nel Paese a seguito della serie di scosse degli ultimi due giorni sono decedute 769 persone e 1.448 persone sono rimaste ferite.

