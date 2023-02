https://it.sputniknews.com/20230207/lukashenko-afferma-che-prevede-nuove-sanzioni-contro-minsk-da-parte-delloccidente-16967485.html

Lukashenko afferma che prevede nuove sanzioni contro Minsk da parte dell'Occidente

Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha dichiarato che attende ulteriori sanzioni dall'Occidente contro Minsk, in modo che per la Federazione... 07.02.2023, Sputnik Italia

"La Russia viene imbottita di sanzioni aggiuntive e, in modo che non ci siano vie traverse con noi, non solo ci spaventeranno con ulteriori sanzioni, ma le aumenteranno", ha detto Lukashenko in una riunione sulla modifica della legislazione bancaria, riporta Belta.Lukashenko ha affermato che per questo motivo "al momento è particolarmente importante che tutti i rami del potere, gli organi dell'amministrazione statale lavorino in stretto coordinamento"."Solo insieme è possibile garantire la mobilitazione delle risorse nelle aree più importanti dello sviluppo sostenibile dell'economia. Le banche e la Banca nazionale come regolatore dell'intero sistema bancario dovrebbero svolgere un ruolo chiave qui", ha sottolineato il presidente.Il 24 febbraio dello scorso anno, la Russia ha lanciato l'operazione militare per smilitarizzare l'Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". In risposta, i paesi occidentali hanno introdotto una serie di nuove sanzioni anti-russe. Molte società straniere hanno sospeso il loro lavoro nella Federazione Russa. Le misure restrittive hanno colpito anche la Bielorussia, che l'Occidente ha accusato di sostenere l'operazione speciale militare russa in Ucraina.

bielorussia, politica, alexander lukashenko