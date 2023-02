https://it.sputniknews.com/20230207/deputato-francese-dupont-aignan-azioni-occidentali-volte-a-distruggere-la-russia-16968378.html

Deputato francese Dupont-Aignan: azioni occidentali volte a distruggere la Russia

Deputato francese Dupont-Aignan: azioni occidentali volte a distruggere la Russia

Le azioni dell'Occidente non mirano più a sostenere la capacità di difesa dell'Ucraina, ma mirano alla distruzione della Russia, che è contraria agli interessi... 07.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-07T19:22+0100

2023-02-07T19:22+0100

2023-02-07T19:22+0100

francia

russia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/07/16968190_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_a910f69f0836d2e1c44330adca98f385.jpg

"Il compito della Francia è sostenere l'Ucraina se viene attaccata, ma non entrare in uno scontro che avrà conseguenze pericolose per il futuro dell'Europa", ha aggiunto Dupont-Aignan. Ha osservato che è necessario trovare una soluzione pacifica equilibrata, compresa la neutralità dell'Ucraina e l'autonomia del Donbass. "Questa è l'unica soluzione se non vogliamo che l'Europa cada in una crisi economica e sociale", ha affermato.Dupont-Aignan ha anche condannato la pubblicazione da parte della Verkhovna Rada a gennaio di un post dedicato al 114° anniversario della nascita del leader nazionalista ucraino Stepan Bandera, dove il testo era accompagnato da una fotografia del comandante in capo delle truppe ucraine Valery Zaluzhny sullo sfondo di un ritratto di Bandera."Bandera è stato complice dei nazisti, ha ucciso decine di migliaia di ebrei e polacchi. Non sono stato l'unico a indignarsi per questa pubblicazione: l'ambasciata israeliana, la Polonia ha parlato. Non sosterrò un governo che onora la memoria di coloro che hanno commesso gli omicidi durante la seconda guerra mondiale. Penso che il governo francese abbia preso una posizione squilibrata in questo conflitto", ha detto il politico. La pubblicazione ha provocato un'ondata di indignazione in Polonia, dopo di che il post sul compleanno di Bandera è scomparso dall'account della Rada.

francia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

francia, russia, politica