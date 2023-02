https://it.sputniknews.com/20230207/chiesa-ortodossa-russa-chiede-al-vaticano-di-scusarsi-per-accusa-di-eresia-a-patriarca-kirill-16968086.html

Chiesa Ortodossa Russa chiede al Vaticano di scusarsi per accusa di eresia a patriarca Kirill

Chiesa Ortodossa Russa chiede al Vaticano di scusarsi per accusa di eresia a patriarca Kirill

Il cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, dovrebbe scusarsi per aver accusato di eresia il Patriarca di Mosca... 07.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-07T16:17+0100

2023-02-07T16:17+0100

2023-02-07T16:17+0100

chiesa ortodossa

vaticano

ucraina

russia

patriarca kirill

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/203/65/2036540_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_c9327473348838b9c6b47d64025ae1e4.jpg

In precedenza il portale cath.ch aveva pubblicato un commento del Monsignor Koch, in cui sosteneva che il fatto che il Patriarca Kirill "legittima" l'operazione militare russa in Ucraina è "un'eresia". Qualsiasi leader di chiesa o di stato, ha sottolineato l'esarca, ha il diritto di costruire la politica interna ed estera, e questo è un approccio corretto e pragmatico, tuttavia "il pontefice incontra ufficialmente i leader scismatici ucraini, che non ha rimproverato, ma piuttosto calorosamente ha ricevuto." "In genere taccio sui negoziati dietro le quinte il Patriarca di Costantinopoli", ha detto l'esarca.

vaticano

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

chiesa ortodossa, vaticano, ucraina, russia, patriarca kirill