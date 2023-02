https://it.sputniknews.com/20230207/borrell-definisce-la-chiusura-dei-media-russi-nellue-una-tutela-della-liberta-di-espressione-16968566.html

Borrell definisce la chiusura dei media russi nell'UE una "tutela della libertà di espressione"

Borrell definisce la chiusura dei media russi nell'UE una "tutela della libertà di espressione"

L'oscuramento di un certo numero di media russi in Europa dovrebbe essere considerato una protezione della libertà di espressione, ha affermato Josep Borrell... 07.02.2023, Sputnik Italia

"In tal modo, non stiamo attaccando la libertà di espressione, stiamo solo proteggendo la libertà di espressione", ha detto Borrell, parlando del blocco dei media russi ad una conferenza.A suo avviso, l'Unione europea "dovrebbe agire in modo più ambizioso in questa materia, rafforzando la propria stabilità". Borrell ha anche ricordato che il servizio estero dell'UE dispone già di meccanismi per rilevare la disinformazione."Ma oggi ho la sensazione che non stiamo facendo abbastanza, dobbiamo andare avanti. Dobbiamo capire come sono state organizzate queste campagne, identificare gli attori, le fonti di distribuzione", ha detto.Nella fase attuale, la manipolazione delle informazioni ha acquisito nuove caratteristiche, ha riassunto il capo della diplomazia europea.La situazione con i media russi in Occidente è diventata sempre più difficile negli ultimi anni. Nel novembre 2016, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui si afferma la necessità di contrastare le agenzie russe, con Sputnik e RT indicati come le principali minacce nel documento.

