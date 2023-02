https://it.sputniknews.com/20230207/biden-non-accogliera-una-richiesta-dellucraina-per-lira-di-putin-scrive-bloomberg-16967891.html

Biden non accoglierà una richiesta dell'Ucraina per "l'ira di Putin", scrive Bloomberg

I paesi occidentali potrebbero pentirsi di essere troppo coinvolti nel conflitto ucraino, ha scritto per Bloomberg l'analista Brooke Sample. 07.02.2023, Sputnik Italia

L'articolo rileva inoltre che se gli Stati Uniti prima fornivano assistenza all'Ucraina per paura di una "escalation nucleare russa", ora la stanno aiutando per paura di un lungo conflitto di logoramento, che sarà un banco di prova per le relazioni internazionali."Tale assistenza ha i suoi limiti, motivo per cui il presidente americano Joe Biden si rifiuta di inviare le sue truppe in prima linea, non volendo far arrabbiare ulteriormente Putin", sostiene la giornalista.Sample sostiene che l'obiettivo di Washington è che Kiev sia in grado di difendersi.Inoltre, l'economia ucraina è stata distrutta durante le ostilità, e questo mina la stabilità a lungo termine del Paese, ha concluso Semple.La Russia ha lanciato l'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio 2022. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Per questo, secondo lui, si prevede di effettuare "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per consegnare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "sanguinosi crimini contro i civili" nel Donbass.Mosca ha inviato la scorsa primavera una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi a Kiev. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente equipaggiamento militare diventerà un obiettivo legittimo per le forze armate russe.

