Amsterdam vieterà agli autobus turistici di entrare nel centro della città

Dal 2024, i turisti non potranno fare un giro in autobus nel centro della capitale dei Paesi Bassi, riporta The Star. 07.02.2023, Sputnik Italia

Le autorità cittadine stanno introducendo il divieto di circolazione degli autobus turistici nel centro della città. Il comune di Amsterdam spiega che stanno cercando di impedire l'accumulo di persone e immondizia per le strade, nonché i gas di scarico che inquinano l'aria da 300 a 450 autobus turistici al giorno.A partire dal prossimo anno, i veicoli turistici di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate dovranno parcheggiare fuori dal centro e i passeggeri potranno utilizzare i mezzi pubblici, biciclette e battelli per esplorare la città.Il divieto si applica non solo agli autobus turistici, ma anche a quelli che trasferiscono i viaggiatori dall'aeroporto e dal porto. Saranno autorizzati a far salire e scendere i passeggeri solo in punti speciali della circonvallazione interna.

