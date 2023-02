https://it.sputniknews.com/20230206/ungheria-tiene-una-seduta-strategica-sulle-sanzioni-16966014.html

Ungheria tiene una "seduta strategica" sulle sanzioni

Il governo ungherese ha organizzato una "seduta strategica" di tre giorni sulla politica delle sanzioni dell'UE e sulla lotta contro le sue conseguenze, ha... 06.02.2023, Sputnik Italia

"Incontro strategico. Il nostro argomento principale è la politica delle sanzioni di Bruxelles e le sue conseguenze dannose. Proteggiamo l'Ungheria dall'inflazione delle sanzioni e dai prezzi elevati dell'energia!", ha scritto Orban sui social.Il portavoce del primo ministro Bertalan Havasi ha precisato che la riunione di lunedì è iniziata con una discussione sul terremoto in Turchia, i ministri hanno discusso dell'assistenza che Budapest potrebbe fornire ad Ankara, riferisce l'agenzia Mti.L'incontro si svolge nel villaggio di Sopronfalva, a 5 chilometri dal confine con l'Austria, e durerà tre giorni, i risultati saranno comunicati giovedì in un briefing del governo, ha detto Havasi. Di particolare importanza è il tema delle sanzioni, ha detto, in vista del vertice Ue di giovedì e venerdì a Bruxelles, a cui parteciperà Orban."Come sapete, il 97% degli ungheresi ha detto no alle sanzioni di Bruxelles alla consultazione nazionale. Il messaggio del popolo è chiaro: è giunto il momento che la voce del popolo ungherese si faccia sentire a Bruxelles. Secondo il governo, il fatto è che le sanzioni non aiutano gli ucraini, non fermano l'esercito russo, ma in Europa ci infliggiamo enormi danni con esse", ha affermato Havasi.

