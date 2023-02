https://it.sputniknews.com/20230206/si-aggrava-il-bilancio-delle-vittime-del-terremoto-in-turchia-16966643.html

Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia

Questa mattina in Turchia meridionale c'è stato un violento terremoto di magnitudo 7.7. 06.02.2023, Sputnik Italia

3.471 edifici sono rimasti distrutti per il sisma, ha affermato il vicepresidente turco durante una conferenza stampa speciale. Come di solito avviene in questi casi, purtroppo il bilancio è destinato a diventare ancor più pesante col passare del tempo.Nel frattempo nel porto di Iskenderun (nella provincia di Hatay) sono esplosi container ribaltati. Il porto stesso è stato chiuso dopo l'inizio del terremoto, ora si eleva una colonna di fumo nero.

