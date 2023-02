https://it.sputniknews.com/20230206/scosse-in-siria-e-turchia-oltre-500-vittime-16964389.html

Scosse in Siria e Turchia: oltre 500 vittime

Il bilancio delle vittime a causa di forti scosse in Siria e Turchia ha superato le 500 persone, tra cui più di 230 siriani e almeno 280 cittadini turchi. 06.02.2023, Sputnik Italia

"Nelle province di Aleppo, Latakia, Hama e Tartus, 237 persone sono state uccise e 639 ferite", ha riferito il ministero della Salute siriano.In Turchia, secondo il vicepresidente Fuat Oktay, 284 persone sono morte e altre 2.383 sono rimaste ferite. La maggior parte dei morti nella provincia di Kahramanmaraş - 70 vittime, circa 300 edifici sono stati distrutti. La maggior parte dei feriti si trova nella provincia di Sanliurfa, circa 600.Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato nella provincia di Kahramanmaraş alle 3:17 (2:17 ora italiana). L'epicentro si trovava a 37 chilometri da Gaziantep, a una profondità di dieci chilometri. Centinaia di edifici sono crollati in diverse città e si è verificata un'esplosione a un gasdotto nella provincia di Hatay.Il terremoto è stato seguito da tre dozzine di scosse di assestamento, la più potente - una magnitudo di 6,6. In Siria, il centro storico di Aleppo è stato gravemente danneggiato. Scosse sono state avvertite anche nella capitale libanese Beirut e in Iraq.

2023

turchia, siria