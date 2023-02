https://it.sputniknews.com/20230206/protezione-civile-russa-e-pronta-a-inviare-2-aerei-con-soccorritori-in-turchia-16964620.html

Protezione civile russa è pronta a inviare 2 aerei con soccorritori in Turchia

Il ministero russo per le Emergenze è pronto a inviare due aerei Il-76 con i soccorritori in Turchia per eliminare conseguenze del devastante terremoto... 06.02.2023

"Il ministero per le Emergenze russo è pronto a inviare soccorritori nella Repubblica di Turchia per aiutare a eliminare le conseguenze del devastante terremoto che si è verificato questa notte nella provincia di Gaziantep", ha osservato il ministero.A nome del capo del dipartimento, Alexander Kurenkov, sono stati messi in allerta 100 specialisti del distaccamento di aeromobile del ministero russo per le emergenze "Tsentrospas" e del Centro per le operazioni di soccorso a rischio speciale "Lider".Kurenkov ha osservato che il ministero russo per le Emergenze è sempre pronto ad aiutare uno stato amico i cui cittadini si trovano in una situazione difficile. "I nostri soccorritori hanno tutte le conoscenze e le attrezzature necessarie per eliminare le conseguenze di tali emergenze e sono già pronti a volare nella zona del terremoto", ha detto il capo del dipartimento. Secondo gli ultimi dati, in Turchia sono morte 284 persone.I soccorritori russi hanno una vasta esperienza nella risposta umanitaria di emergenza in condizioni di grave distruzione causata da disastri naturali e incidenti provocati dall'uomo. Il ministero per le Emergenze russo aveva precedentemente aiutato la Turchia a eliminare le conseguenze di altri potenti terremoti, il più distruttivo dei quali è stato nel 1999.

