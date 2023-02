https://it.sputniknews.com/20230206/nuova-forte-scossa-di-magnitudo-78-registrata-nella-parte-centrale-della-turchia-16965241.html

Nuova forte scossa di magnitudo 7.7 registrata nella parte centrale della Turchia

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 7,7 è stata registrata nella parte centrale della Turchia, riferiscono i sismologi. 06.02.2023, Sputnik Italia

Un nuovo terremoto di magnitudo 7.7 è stato registrato nella parte centrale della Turchia, ha riferito il Centro sismologico europeo del Mediterraneo (EMSC).Il terremoto si è verificato alle 11:24, 59 chilometri a nord-est della città di Kahramanmaras. Il focolare si trovava a una profondità di due chilometri.Inizialmente, è stato riferito che la scossa era di magnitudo 7,8, ma in seguito i sismologi hanno corretto i dati.Nuove scosse si avvertono anche in Siria, a Damasco, Latakia e in altre province.Nelle prime ore del mattino anche nella provincia di Kahramanmaras ha colpito un terremoto di magnitudo 7.7. Secondo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, è stato il disastro più significativo dal 1939: più di duemila edifici sono crollati, più di 900 persone sono morte, più di cinquemila sono rimaste ferite.Inoltre, le province siriane di Aleppo, Latakia, Hama e Tartus sono state gravemente colpite. Secondo il ministero della Salute della Repubblica, il bilancio delle vittime ha superato quota 320, feriti e feriti circa un migliaio di persone.

