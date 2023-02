https://it.sputniknews.com/20230206/lavrov-annuncia-i-preparativi-per-un-incontro-tra-putin-e-il-primo-ministro-iracheno-16965920.html

Lavrov annuncia i preparativi per un incontro tra Putin e il primo ministro iracheno

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin ha in programma un incontro con il primo ministro iracheno... 06.02.2023, Sputnik Italia

"Siamo molto felici di essere di nuovo qui. Prima di tutto, vorrei trasmettere i cordiali saluti del Presidente Putin. Ricorda la sua conversazione alla fine dell'anno e spera che, sulla base dei risultati del contatto odierno, saremo in grado di preparare il vostro incontro", ha detto Lavrov in un incontro con il primo ministro iracheno durante la sua visita a Baghdad.In precedenza, Lavrov ha avuto colloqui con il presidente Abdellatif Rashid e il ministro degli Esteri Fuad Hussein. Dopo l'Iraq il ministro russo si recherà in Mali, Mauritania e Sudan.Il presidente russo Vladimir Putin alla fine di novembre ha parlato al telefono con il primo ministro al-Sudani e si è congratulato con lui per l'insediamento. Le parti hanno discusso della situazione nel nord dell'Iraq alla luce degli attacchi di Turchia e Iran, nonché delle questioni relative all'espansione dei legami commerciali ed economici.

