https://it.sputniknews.com/20230206/global-times-gli-stati-uniti-stanno-conducendo-il-mondo-verso-la-guerra-nucleare-16964841.html

Global Times: gli Stati Uniti stanno conducendo il mondo verso la guerra nucleare

Global Times: gli Stati Uniti stanno conducendo il mondo verso la guerra nucleare

Se alcuni paesi, guidati dagli Stati Uniti, continuano a violare i confini degli "aiuti" forniti all'Ucraina, il conflitto russo-ucraino andrà fuori controllo... 06.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-06T11:22+0100

2023-02-06T11:22+0100

2023-02-06T11:22+0100

cina

russia

usa

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/778/10/7781016_0:175:1477:1006_1920x0_80_0_0_963f1337d525131f963f2ddc0e8fecfd.jpg

"Il sostegno occidentale è stato intensificato e ora comprende missili con una gittata di oltre 150 chilometri. Di fatto, ha superato i consueti limiti di assistenza", scrive Zhang Hong, ricercatore junior presso l'Istituto di studi della Russia, dell'Europa orientale e dell'Asia centrale presso l'Accademia Cinese delle Scienze Pubbliche.Il consenso di non aggressione precedentemente negoziato sulla Russia era una "garanzia di sicurezza" per l'Europa, ma ora che gli Stati Uniti hanno oltrepassato il limite, altri paesi potrebbero seguire l'esempio, il che rischia di causare grossi problemi, sostiene Zhang. Inoltre, il conflitto tra Russia e Ucraina non solo si intensificherà, ma andrà anche fuori controllo, minacciando di degenerare in una guerra nucleare, aggiunge.In precedenza, il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva affermato in un'intervista al settimanale tedesco Bild am Sonntag che esiste un "approccio basato sul consenso che evita l'escalation" sulla questione delle forniture di armi all'Ucraina. Tuttavia, gli esperti del Global Times osservano che le dichiarazioni di Scholz erano più un tentativo di ridurre le tensioni, dal momento che l'Occidente non è sicuro se l'Ucraina manterrà le sue promesse.

cina

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, russia, usa, difesa