Direttore generale dell'AIEA Grossi visiterà Mosca questa settimana

Il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi si recherà in visita a Mosca questa settimana, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov. 06.02.2023, Sputnik Italia

"Il coordinamento (delle date) è in fase finale. Ma posso confermare che arriverà questa settimana, arriverà a Mosca. Il programma non è stato ancora completamente definito, ma tutto indica che questa visita avrà luogo. E stiamo contando su, come sempre, una conversazione profonda e professionale con il direttore generale dell'AIEA", ha detto Ryabkov ai giornalisti. Ha sottolineato che la zona di sicurezza attorno alla centrale nucleare di Zaporozhye è la "questione chiave" dei prossimi negoziati.

