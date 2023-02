https://it.sputniknews.com/20230206/cremlino-conferma-conversazione-tra-putin-ed-ex-premier-israeliano-bennet-su-ucrain-16965670.html

Cremlino conferma conversazione tra Putin ed ex premier israeliano Bennet su Ucraina

06.02.2023

In precedenza l'ex capo del governo israeliano Naftali Bennet, in un'intervista, aveva condiviso i suoi ricordi dei suoi contatti con il presidente russo Vladimir Putin nel 2021 e dopo l'inizio di dell'operazione militare speciale in Ucraina nella primavera del 2022. Tuttavia il portavoce della presidenza russa non ha rivelato i dettagli delle conversazioni tra il presidente russo e l'ex primo ministro di Israele. In un'intervista pubblicata da Bennett sul suo canale YouTube, ha affermato che dopo l'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina, Volodymyr Zelensky gli ha chiesto di mettersi in contatto con Putin. Successivamente l'ex premier israeliano, in base al suo racconto, avrebbe assunto il ruolo di mediatore tra le parti. Secondo Bennett, dopo aver incontrato Putin, ha chiamato Zelensky, che in quel momento si nascondeva in un bunker, e gli ha fornito il contenuto della conversazione con il presidente russo. Dopo aver saputo della promessa di Putin di "non uccidere" Zelensky, il presidente ucraino è tornato nel palazzo presidenziale.

