https://it.sputniknews.com/20230205/zakharova-indica-a-borrell-che-i-militari-dei-paesi-dellue-gia-sono-stati-in-ucraina-prima-del-2022-16963147.html

Zakharova indica a Borrell che i militari dei Paesi dell'UE già sono stati in Ucraina prima del 2022

Zakharova indica a Borrell che i militari dei Paesi dell'UE già sono stati in Ucraina prima del 2022

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha indicato al capo del servizio di politica estera dell'UE Josep Borrell che i militari dei... 05.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-05T15:22+0100

2023-02-05T15:22+0100

2023-02-05T15:22+0100

la situazione in ucraina

russia

ue

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/536/91/5369154_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_1ad4d37d613bbfad6fc1ed4a5d985c60.jpg

Il diplomatico ha ricordato le parole di Borrell in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais secondo cui "i Paesi membri dell'UE non hanno mai considerato e non stanno valutando la possibilità di inviare i propri militari in Ucraina per partecipare al conflitto"."Ho grossi dubbi sull'adeguatezza del giardiniere Borrell", ha scritto domenica Zakharova sul suo canale Telegram. "I militari dei paesi membri dell'UE sono stati a lungo inviati in Ucraina: sotto forma di istruttori e sotto forma di speciali servizi e sotto forma di mercenari”. La portavoce del dipartimento diplomatico della Federazione Russa ha sottolineato che "il loro invio è iniziato molto prima del 2022".

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ue, politica, difesa