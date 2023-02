https://it.sputniknews.com/20230205/turchia-scandalo-per-la-foto-dellambasciatore-usa-su-una-nave-da-guerra-16963534.html

Turchia, scandalo per la foto dell'ambasciatore USA su una nave da guerra

Turchia, scandalo per la foto dell'ambasciatore USA su una nave da guerra

L'opinione pubblica turca ha considerato la foto dell'ambasciatore americano Jeffrey Flake sul ponte del cacciatorpediniere della Marina americana nello... 05.02.2023

La USS Nitze, una nave da guerra della marina militare americana, che ha preso parte anche alla guerra civile yemenita, aveva precedentemente ancorato al largo della costa di Dolmabahce. La foto dell'ambasciatore sul ponte della nave è stata postata dall'ambasciata americana in Turchia sul suo Twitter.Gli esperti turchi hanno anche attirato l'attenzione sul fatto che la bandiera turca sull'albero del cacciatorpediniere è molto più piccola della bandiera americana, fatto ritenuto una "dimostrazione di forza" da parte degli Stati Uniti.Il tenente generale in pensione Ismail Hakky Pekin, ex capo dell'intelligence, ha dichiarato al giornale che gli Stati Uniti lo stanno facendo deliberatamente.“C'è un grave contraccolpo contro gli Stati Uniti in Turchia. Gli Stati Uniti sono criticati a livello ministeriale. Questa reazione è continuata dopo che alcuni paesi hanno chiuso i loro consolati a Istanbul (dopo la dichiarazione degli Stati Uniti sulle minacce terroristiche in Turchia - n.d.r.). È in questa fase che a Dolmabahce è arrivata e ha ormeggiato una nave da guerra americana. Naturalmente, i permessi per loro vengono presi in anticipo. Ma il fatto che l'ambasciatore degli Stati Uniti sia venuto sulla nave, è stato fotografato con le bandiere turche e statunitensi che sventolavano dietro la schiena, è chiaramente una minaccia per la Turchia", ha affermato il quotidiano, citando Pekin.Il colonnello in pensione Khalil Ozsarac ha detto ad Aydınlık che le dimensioni della bandiera americana issata sulla nave americana erano "una dimostrazione di forza". Ozsarach ha detto di aver visitato i porti di molti paesi con le sue navi, ma non ha mai riscontrato un fatto simile. "Non mi sono mai imbattuto in una situazione del genere. Non è una situazione molto piacevole", ha detto al giornale.Il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu aveva precedentemente invitato l'ambasciatore statunitense ad Ankara a "togliere le mani sporche" dal Paese, accusandolo di tentare di "agitare" la Turchia. In precedenza, Soylu aveva accusato alcuni alleati del paese di aver tentato di destabilizzare la Turchia e di aver nascosto informazioni sull'attacco terroristico a via Istiklal a Istanbul lo scorso anno.

