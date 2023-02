https://it.sputniknews.com/20230205/sankei-il-giappone-valutera-il-dispiegamento-di-missili-americani-se-gli-usa-avviano-i-colloqui-16962687.html

Sankei: il Giappone valuterà il dispiegamento di missili americani se gli USA avviano i colloqui

Il governo giapponese intende prendere in considerazione la possibilità di dispiegare missili americani a medio raggio sul suo territorio se gli Stati Uniti... 05.02.2023, Sputnik Italia

Finora, negli ultimi anni, Washington ha sollevato la questione solo a margine di incontri formali.Il giornale osserva che la parte americana ha indicato i missili ipersonici LRHW e i missili da crociera Tomahawk in fase di sviluppo come possibili candidati per il dispiegamento."Sono possibili luoghi (di dispiegamento - ndr) come l'isola di Kyushu e altri", cita la fonte il giornale, sottolineando che non sono pervenute proposte specifiche per le località.Inoltre, non è esclusa l'opzione di dispiegare missili su navi da guerra americane, che vengono schierate nella regione indo-pacifica su base rotazionale.Il giornale rileva inoltre che il dispiegamento di missili nell'arcipelago giapponese è considerato dagli Stati Uniti come uno dei componenti del piano per creare un sistema di armi sulle isole della cosiddetta prima catena, che comprende Giappone, Taiwan, la parte settentrionale delle Filippine e l'isola del Borneo.Allo stesso tempo, il quotidiano sottolinea che la questione del dispiegamento di missili a medio raggio non è stata sollevata ufficialmente né durante il vertice dei leader di Giappone e Stati Uniti nel gennaio di quest'anno, né durante la riunione dei ministri degli Esteri e dei dipartimenti militari dei due paesi nel formato 2+2.

giappone, usa, difesa