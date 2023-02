https://it.sputniknews.com/20230205/netanyahu-sostiene-di-aver-trovato-un-compromesso-con-putin-sul-medio-oriente-16962905.html

Netanyahu sostiene di aver trovato un compromesso con Putin sul Medio Oriente

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu afferma di aver trovato un compromesso con il presidente russo Vladimir Putin sugli interessi in Medio Oriente. 05.02.2023, Sputnik Italia

Secondo il primo ministro, l'Iran vuole creare un esercito e schierarlo in Siria vicino al confine israeliano. Inoltre, Teheran avrebbe cercato di distruggere lo stato ebraico e mettere in pericolo i suoi abitanti sviluppando armi nucleari.“Inizialmente, ho detto a Putin: “Guarda, abbiamo una scelta: possiamo andare al confronto o possiamo trovare una lingua comune. Israele opera liberamente. <...> Non interferiamo con le tue azioni in Siria e tu ci lasci in pace". Abbiamo trovato un compromesso che serve gli interessi di Israele, e quindi Putin pensa che ciò non minacci gli interessi russi", ha detto Netanyahu al canale televisivo francese LCI.Come ha aggiunto il politico, i due leader hanno deciso di "lasciare in pace l’un l’altro".Il 1° febbraio Netanyahu ha osservato che Israele non voleva uno scontro militare con la Russia.Allo stesso tempo, ha riconosciuto che i due paesi hanno "relazioni difficili". Secondo lui, ciò è dovuto al fatto che al confine con la Siria, gli aerei israeliani e russi volano "a distanza di sputo" l'uno dall'altro. Netanyahu ha sottolineato che Tel Aviv ha bisogno di libertà di azione aerea, ma ciò potrebbe portare a uno scontro con Mosca. Tuttavia, il politico ha sottolineato di non volere un tale sviluppo di eventi.

