Ministri degli Esteri di Cuba e dell'Iran hanno discusso del contrasto alle sanzioni all'Avana

Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez Parrilla ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, che si trova in visita... 05.02.2023, Sputnik Italia

Come riportato sul sito del ministero degli Esteri cubano, le parti hanno discusso dello stato delle relazioni bilaterali e del contrasto alle sanzioni introdotte da parte degli Stati Uniti."Durante il fraterno incontro, le parti si sono scambiate opinioni sullo stato attuale delle relazioni bilaterali, sui grandi progetti di cooperazione e sulle questioni internazionali. Hanno convenuto di condannare l'imposizione di sanzioni unilaterali e l'ingerenza negli affari interni di altri Stati. Il Ministro degli Esteri cubano ha ringraziato l'Iran per il suo sostegno storico alla rimozione del blocco economico, commerciale e finanziario imposto contro Cuba e ha sottolineato la cooperazione positiva nella sfera multilaterale", ha affermato il ministero in una nota.Il ministro degli Esteri iraniano è stato ricevuto anche dal presidente cubano Miguel Diaz-Canel. "Siamo nazioni indipendenti e sovrane che non possono essere costrette dall'impero", ha detto.In precedenza, Hossein Amir Abdollahian si era recato in visita nel Venezuela, dove ha incontrato il presidente Nicolas Maduro. Durante i colloqui, le parti hanno discusso le prospettive per lo sviluppo di legami bilaterali in vari campi e problemi internazionali. Maduro in un incontro con Abdollahian ha accolto con favore "relazioni oneste e fraterne" con l'Iran.

