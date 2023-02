https://it.sputniknews.com/20230205/maltempo-in-romania-lascia-migliaia-di-case-senza-elettricita-16963447.html

Maltempo in Romania lascia migliaia di case senza elettricità

Maltempo in Romania lascia migliaia di case senza elettricità

Forti nevicate e bufere di neve in Romania hanno lasciato migliaia di case senza elettricità nella contea di Alba, diverse strade sono bloccate a causa di... 05.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-05T18:26+0100

2023-02-05T18:26+0100

2023-02-05T18:26+0100

romania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/288/88/2888843_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd788faa8b2e3df28743f9a3b6795a6d.jpg

“Si cominciano a vedere gli effetti delle nevicate e delle bufere di neve che hanno interessato metà del Paese. Ci sono strade chiuse per la neve, alberi abbattuti dal forte vento e migliaia di persone rimaste senza elettricità. I ​​meteorologi avvertono che il periodo più freddo di questo inverno sta arrivando", osserva il canale televisivo.Migliaia di famiglie in Alba, sui Monti Apuseni e sui Monti Sebeshului, sono rimaste senza elettricità domenica mattina a causa dei danni a decine di sottostazioni di trasformazione causati da una tempesta di neve nella contea. Gli elettricisti stanno lavorando per risolvere i problemi. Diverse strade sono bloccate da cumuli di neve, alberi caduti e pali.Anche le località montane di Semenik e Muntele Mik, così come la città di Krivadia, sono rimaste temporaneamente senza elettricità a causa di eventi meteorologici estremi registrati nella contea di Caras Severin. A causa delle tempeste di neve ci sono problemi anche nella contea di Dolj.

https://it.sputniknews.com/20230205/sankei-il-giappone-valutera-il-dispiegamento-di-missili-americani-se-gli-usa-avviano-i-colloqui-16962687.html

romania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

romania