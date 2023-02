GB, Sunak rischia una guerra commerciale con Bruxelles mediante l'abolizione di 2.400 leggi dell'UE

https://it.sputniknews.com/20230205/gb-sunak-rischia-una-guerra-commerciale-con-bruxelles-mediante-labolizione-di-2400-leggi-dellue-16963023.html

Nel giugno 2016, il 51,8% dei cittadini britannici ha votato per porre fine all'adesione del paese all'UE, contro il 48,1% di coloro che hanno votato per... 05.02.2023, Sputnik Italia

Il piano del primo ministro britannico Rishi Sunak di abolire migliaia di leggi dell'UE entro la fine del 2023 potrebbe portare a una guerra commerciale su vasta scala tra Londra e Bruxelles, hanno riferito i media britannici citando alti funzionari dell'Unione europea.Nel frattempo, secondo quanto riferito, i leader dell'UE stanno preparando le proprie "misure di riequilibrio unilaterale" in riunioni segrete a Bruxelles. Le fonti suggeriscono che queste misure potrebbero includere l'opzione di imporre tariffe sulle merci del Regno Unito che entrano nel mercato unico dell'UE, secondo i resoconti dei media.Tutto ciò potrebbe portare a una guerra commerciale con il blocco e gravi danni all'economia del Regno Unito.La prevista revisione post-Brexit di leggi del Regno Unito potrebbe cancellare più di 2.400 leggi senza troppi controlli, secondo la stampa britannica.Le tensioni tra il Regno Unito e l'UE sono aumentate nel giugno 2022, dopo che il governo Johnson ha presentato un disegno di legge che rivede unilateralmente le disposizioni del protocollo dell'Irlanda del Nord. Il gabinetto ha sostenuto che l'accordo non stava funzionando, poiché stava causando ritardi e interruzioni al movimento delle merci tra l'Irlanda del Nord e il resto della nazione. Il disegno di legge prevede l'istituzione di un "canale verde" per le merci trasportate dal Regno Unito, nonché la modifica delle norme fiscali, privando la Corte europea del suo ruolo di unico arbitro delle controversie.Questa mossa ha provocato la rabbia dell'UE e ha spinto Bruxelles ad intraprendere un'azione legale contro Londra.La situazione per quanto riguarda l'Irlanda del Nord è recentemente peggiorata dopo che il partito Sinn Fein, che sostiene la riunificazione con l'Irlanda, ha ottenuto la maggioranza dei seggi nell'assemblea dell'Irlanda del Nord per la prima volta nella sua storia.

