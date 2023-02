https://it.sputniknews.com/20230205/ex-premier-israeliano-bennett-putin-mi-assicuro-che-zelensky-non-sarebbe-stato-eliminato-16963270.html

Ex premier israeliano Bennett: Putin mi assicurò che Zelensky non sarebbe stato eliminato

Ex premier israeliano Bennett: Putin mi assicurò che Zelensky non sarebbe stato eliminato

L'ex primo ministro israeliano Naftali Bennet afferma che il presidente russo Vladimir Putin, all'inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina, gli aveva... 05.02.2023

In un'intervista pubblicata da Bennett sul suo canale YouTube, ha detto che dopo l'inizio dell'operazione speciale russa, Zelensky gli ha chiesto di contattare Putin. Successivamente, l'allora primo ministro di Israele ha assunto il ruolo di mediatore tra le parti.Secondo Bennett, dopo aver incontrato Putin, ha chiamato Zelensky, che in quel momento si stava nascondendo in un bunker, e gli ha fornito il contenuto della conversazione con il presidente russo. Dopo aver appreso della promessa di Putin, Zelensky è tornato nell'ufficio dove ha girato un video.Secondo Bennett, Putin, durante uno dei loro primi incontri, avrebbe espresso la sua disponibilità a rinunciare alla denazificazione e alla smilitarizzazione come obiettivi dell’operazione, mentre Zelensky, da parte sua, si sarebbe espresso a favore dell'abbandono da parte dell'Ucraina dell'intenzione di aderire alla NATO. Tuttavia, secondo il politico israeliano, l'Occidente ha successivamente deciso di "schiacciare Putin, non di negoziare". Bennett ha affermato di aver coordinato le sue azioni con Stati Uniti, Germania e Francia, che hanno deciso di interrompere i negoziati.

