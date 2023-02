https://it.sputniknews.com/20230204/segretario-del-consiglio-di-sicurezza-iraniano-visitera-la-russia-la-prossima-settimana-16960510.html

Segretario del Consiglio di sicurezza iraniano visiterà la Russia la prossima settimana

Il Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano Ali Shamkhani arriverà in Russia la prossima settimana per consultazioni sull'Afghanistan, la situazione... 04.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-04T08:41+0100

2023-02-04T08:41+0100

2023-02-04T08:41+0100

russia

iran

afghanistan

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/327/02/3270205_0:192:4482:2713_1920x0_80_0_0_dd8f998fb25d6c71baa316ee36880b06.jpg

"Sì, arriverà. Sarà un evento nell’ambito del Consiglio di sicurezza", ha detto Kabulov, rispondendo a una domanda pertinente.Ha spiegato che Shamkhani prenderà parte al tradizionale incontro multilaterale sull'Afghanistan a livello di capi dei consigli di sicurezza di diversi paesi."Questo è un evento pianificato, è iniziato da molto tempo. L'Afghanistan sarà il tema centrale", ha detto Kabulov.Alla domanda se durante le consultazioni sarà discussa la situazione che si sta sviluppando nella regione dopo l'attacco di droni alle strutture militari iraniane di Isfahan, in cui Teheran sospetta Israele, Kabulov ha risposto negativamente."Per quanto ne so, non c'è nulla di simile all'ordine del giorno", ha detto.Lo scorso maggio Dushanbe ha ospitato il quarto round di consultazioni multilaterali dei segretari di Consiglio di sicurezza sul problema afghano. All'incontro hanno preso parte i segretari dei consigli di sicurezza di India, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Il precedente terzo ciclo di consultazioni si è svolto il 10 novembre 2021 a Nuova Delhi.

2023

russia, iran, afghanistan